Польская PGNiG ожидает от «Газпрома» 1,5 млрд долларов

Польская компания PGNiG ожидает от «Газпрома» возмещения переплаты за газ в размере $1,5 млрд, передает РИА «Новости».

Российская и польская компании заключили дополнительное соглашение к контракту купли-продажи природного газа от 25 сентября 1996 года.

В этом дополнении закрепляются правила применения формулы ценовой покупки газа, поставляемого в рамках контракта «Ямал». Она была определена решением арбитражного суда в Стокгольме.

Там же зафиксированы условия взаимного расчета между сторонами финансовых последствий изменений формулы. Они предполагают возврат PGNiG $1,5 млрд.

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