В МИД Чехии ответили на высылку своих дипломатов из Москвы

В Министерстве иностранных дел Чехии считают проблему в отношениях с Россией решенной после высылки российской стороной в ответ на прежние действия Праги чешских дипломатов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление пресс-секретаря дипведомства республики Зузану Штихову.

Она напомнила, что Москва информировала чешскую сторону об объявлении двух сотрудников посольства Чехии персонами ног грата и их высылке из страны.

» Речь идет об ожидаемой и симметричной реакции на наши шаги от 5 июня (высылку двух российских дипломатов из Чехии). Таким образом, мы считаем решенной проблему, которая не возникла на чешской стороне», — подчеркнула Штихова.

В конце апреля чешские СМИ выпустили материалы о том, что в Прагу прибыл россиянин с дипломатическим паспортом. При себе он якобы имел яд для того, чтобы «отравить местных политиков», которые имеют отношение к демонтажу памятника советскому маршалу Ивану Коневу и переименованию площади перед посольством России в честь Бориса Немцова.

5 июня Чехия объявила двух сотрудников посольства России персонами нон грата. В понедельник, 15 июня, Россия объявила двух чешских дипломатов персонами нон грата.

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