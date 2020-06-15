В Грузии возобновился внутренний туризм
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
В Грузии официально возобновился внутренний туризм в связи с улучшением ситуации с коронавиром. Об этом заявила глава администрации правительства Натия Мезвришвили, передает РИА «Новости».
В конце апреля власти страны начали снимать ограничительные меры, введенные из-за пандемии.
«Государство интенсивно работало с секторными специалистами над тем, чтобы меры безопасности для открытия внутреннего туризма были максимально учтены», — заявила Мезвришвили.
Кроме того, в республике открылись гостиницы, которые отправили запрос в минздрав и прошли необходимую инспекцию.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Грузия возобновляет работу общественного транспорта