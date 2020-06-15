Программа сельской ипотеки получит утроенное финансирование

Вице-премьер Виктория Абрамченко сообщила, что программа сельской ипотеки получит дополнительно 2 млрд рублей, передает РИА «Новости».

Таким образом финансирование программы в текущем году будет увеличено в три раза. По словам Абрамченко, спрос на льготную ипотеку превзошел ожидания. За несколько месяцев он превысил годовой план выдачи льготных кредитов.

Вице-премьер добавила, что дополнительное финансирование поможет обеспечить жильем более 45 тыс. семей. Объем кредитования может составить до 120 млрд рублей, тогда как площадь жилья достигнет 4 млн кв. метров.

Программа сельской ипотеки реализуется Минсельхозом России и предполагает выдачу кредитов с максимальной ставкой 3% годовых.

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