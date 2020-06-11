Благодаря пандемии студенты смогут больше зарабатывать репетиторством

Развитие дистанционного обучения, происходящее благодаря пандемии, повысит заработок занимающихся репетиторством студентов. Об этом «Газете.Ru» рассказал председатель Всероссийского студенческого союза (ВСС) Олег Цапко.

По его словам, пандемия во многом изменит рынок труда. Прежде всего, вырастет число предложений, связанных с удаленным форматом.

«После выхода из эпидемии поменяется сам рынок труда. В этом смысле в будущем появятся новые вакансии для студентов-педагогов. Я думаю, станет намного больше дистанционных форматов. В такой формат может перейти часть дополнительного образования, поскольку родители увидели, что проводить занятия с репетитором можно удаленно. Это откроет для студентов достаточно хорошие возможности», — пояснил собеседник издания.

Дополнительной мерой поддержки станет указ президента России Владимира Путина, позволяющий студентам старших курсов преподавать в школах до получения диплома.

«Еще во время обучения в вузах у студентов-педагогов появится возможность более детально познакомиться со своей будущей профессией. Это большой плюс», — заключил председатель ВСС.

Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что большинство вузов приняли решение не повышать стоимость обучения в следующем учебном году.