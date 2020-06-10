Недельная инфляция в России замедлилась до нуля
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Инфляция в России в период с 2 по 8 июня замедлилась до нулевого уровня после двух недель незначительного роста, передает ТАСС со ссылкой на данные Росстата.
В ведомстве также уточнили, что потребительские цены в России с начала года увеличились на 2,4%.
В годовом выражении на 8 июня инфляция в России составила чуть более 3%.
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