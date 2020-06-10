Организации ЖКХ потеряют 300 млрд рублей при заморозке тарифов
Замглавы Минстроя России Максим Егоров заявил, что выпадающие доходы при заморозке тарифов ЖКХ составят порядка 300 млрд рублей, передает РИА «Новости».
По его словам, прогнозируемая сумма — это потери только тепло- и водоснабжающих организаций. Отказ от индексации тарифов на газ, энергетику и вывоз мусора будет стоить еще дороже.
Егоров отметил, что отрасль не выдержит таких потерь.
Ранее министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев заявил, что ведомство рассматривает предложение не увеличивать тарифы за жилищно-коммунальные услуги с 1 июля 2020 года.
С 2013 года выплаты ЖКХ ежегодно индексируются 1 июля, чтобы сдержать инфляцию. В 2019 году индексация была двухэтажной из-за повышения ставки НДС. 1 января тарифы выросли на 1,7%, с 1 июля — на 2,4%.
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