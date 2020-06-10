В ЦБ заявили, что восстановление экономики займет несколько кварталов

Российской экономике необходимо несколько месяцев, чтобы восстановиться после пандемии, пишет ТАСС со ссылкой на глава Центрального банка Эльвиру Набиуллину.

«По нашей оценке, впереди еще несколько кварталов восстановления», — сказала Набиуллина.

Глава ЦБ добавила, что коронавирус сдвинул траектории развития экономики, поэтому последствия коронавируса не исчезнут сразу после отмены ограничений.

В России выявлено 485 тысяч заражений коронавирусом, скончались 6141 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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