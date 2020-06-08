Цена на нефть марки WTI превысила $40 впервые с 6 марта

Цена за баррель американской нефти марки WTI превысила $40 впервые с 6 марта 2020 года, когда начался обвал котировок из-за развала сделки ОПЕК+. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов.

Так, по состоянию на 1.17 по мск, июньские фьючерсы на нефть данной марки подорожали на 2,70%, до $40,00 за баррель.

Цена на нефть марки Brent в свою очередь увеличилась на 1,91% — до $42,78 за баррель.

Колебания на нефтяном рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. После провала сделки цены на нефть упали на 30%. Согласно сделке, заключенной в мае, страны-участницы соглашения ОПЕК+ сокращают добычу на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 млн во втором полугодии и 5,8 млн далее до конца апреля 2022 года.

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