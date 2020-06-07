Названы российские регионы с самыми высокими зарплатами в начале года

Телеканал RT, основываясь на опубликованной Росстатом статистике о средней зарплате в российских регионах за январь, февраль и март 2020 года, составил рейтинг регионов с наибольшим средним заработком за весь I квартал.

Так, этот рейтинг возглавила Чукотка. В этом регионе самая высокая средняя зарплата за данный период года была зафиксирована на уровне 109,1 тыс. рублей.

После Чукотки следуют ЯНАО (101,5 тыс. рублей), Москва (95,5 тыс. рублей), Магаданская область (89,5 тыс. рублей) и Сахалин (89,4 тыс. рублей).

Согласно данным Росстата, самую низкую среднюю зарплату за первые три месяца текущего года получали жители Ивановской области (27 тыс. рублей), Дагестана (27,2 тыс. рублей), Кабардино-Балкарии (27,5 тыс. рублей), Алтайского края (27,6 тыс. рублей) и Карачаево-Черкесии (27,6 тыс. рублей).

В целом за I квартал нынешнего года средняя зарплата в России составила 48,3 тыс. рублей.