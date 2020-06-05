В Росавиации сообщили о резком росте количества авиаперевозок в РФ

Пассажиропоток в России с 1 июня по сравнению с маем вырос примерно в три раза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Росавиации Александра Нерадько.

По его словам, по аэропортам Москвы поток пассажиров увеличился в три раза по сравнению с маем.

«Примерно такой же рост в целом по стране», — сказал Нерадько.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.

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