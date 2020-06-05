Пассажиропоток в июне вырос в три раза по сравнению с маем, пишет РИА «Новости» со ссылкой на первого замминистра транспорта России Александра Нерадько.

«По московским аэропортам он составляет рост примерно в 3 раза по сравнению с маем месяцем. Примерно такой же рост и в целом по стране», — сказал Нерадько.

Он отметил, что дальнейшее оживление будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

В России выявлено почти 450 тыс. заражений коронавирусом, скончались 5528 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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