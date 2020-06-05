Песков: национализации «Норникеля» не будет

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию о возможности национализации «Норникеля», передает корреспондент «Газеты.Ru».

По словам Пескова, темы национализации «Норникеля» не существует.

«Никакой темы для комментариев вообще не существует на этот счет. Мы не видели и не слышали, чтобы кто-то об этом говорил», — заявил он.

Песков отметил, что силовое давление на «Норникель недопустимо. Главной задачей, по его словам, является ликвидация последствий разлива нефтепродуктов в Норильске.