Суд арестовал начальника отдела Минпромторга по делу о взятках

Начальник одного из отделов Минпромторга Ризван Гайрбеков арестован по обвинению в получении двух крупных взяток, передает ТАСС.

Хамовнический суд Москвы избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Чиновник обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ, то есть в получении особо крупных взяток.

Ранее суд арестовал гендиректора компании «Нижегородское авиационное общество» Василия Клепалова за дачу взяток Гайрбекову, а также замначальника управления ФСВТС РФ Сергея Гармаша, который обвиняется в посредничестве во взяточничестве.

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