Задержанного сотрудника Минпромторга обвинили в получении взяток на 4,5 млн рублей

Руководителя одного из отделов Минпромторга Ризвана Гайрбекова, которого 4 июня задержали, обвинили в получении двух особо крупных взяток. Об этом рассказал ТАСС информированный источник.

По данным источника, Гайрбеков получил две взятки на общую сумму около 4,5 млн рублей. Собеседник агентства не привел других подробностей дела.

В настоящее время чиновника уже задержали. Московский суд решает вопрос об избрании ему меры пресечения.

В Минпромторге сообщили, что Гайрбеков «оказывает полное содействие следствию в установлении обстоятельств произошедшего».

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