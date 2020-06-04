РФ пригрозила Украине из-за расторжения договоров на возведение резиденции посла

МИД России направил МИД Украины ноту протеста и пригрозил ответными мерами из-за решения Киевского совета расторгнуть договоры аренды на земельные участки, где планировалось построить помещения консульского отдела и резиденцию российского посла.

По данным МИДа, 27 мая украинская сторона уведомила, что расторгает соглашения об аренде трех земельных участков в Киеве, на которых должны были построить жилое здание, гараж и помещения консульского отдела и резиденцию посла. Отмечается, что эти договоры были заключены между сторонами в 1999 году. В российском ведомстве назвали такие действия «недружественными».

«Мы незамедлительно направили в МИД Украины ноту, в которой выразили несогласие <...> и настоятельно попросили дать <...> официальную оценку», — говорится в сообщении.

Также в министерстве напомнили Украине о «принципе взаимности». Таким образом, РФ оставляет за собой право на соответствующие ответные меры.

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