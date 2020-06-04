Суд в США разрешил Boeing продать самолеты, заказанные для «Волга-Днепр»

Окружной суд штата Вашингтон встал на сторону компании Boeing в деле о продаже самолетов, изначально запланированных для поставки российской авиакомпании «Волга-Днепр», сообщает портал FlightGlobal.

«У Boeing не было никаких договорных обязательств продолжать выполнение контрактов с «Волга-Днепр», — говорится в постановлении суда от 2 июня.

Ранее британское подразделение грузовой авиакомпании «Волга-Днепр» заказало у американской фирмы Boeing четыре самолета для собственных нужд: один Boeing 747-8F и три Boeing 777F. Самолеты должны были поставить в феврале 2020 года.

Позже «Волга-Днепр» сообщила поставщику, что из-за тяжелого финансового положения вследствие пандемии коронавируса не сможет приобрести самолеты. Boeing заявил, что перепродаст их.

В апреле российская компания отозвала поданные уведомления, заявив, что сумела найти средства для покупки, однако поставщик отказался продать транспорт.

29 мая «Волга-Днепр» подала иск в американский суд с требованием запретить американской компании продавать технику другим клиентам.