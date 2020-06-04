Пивовары РФ призвали ввести мораторий на техрегламент о безопасности алкоголя

Российские производители пива и солода призвали кабмин страны утвердить мораторий на введение в России в действие техрегламента Евразийского экономического союза (ЕАЭС) о безопасности алкоголя. Соответствующее обращение они направили премьер-министру России Михаилу Мишустину, передает РИА «Новости».

Они отмечают в своем обращении, что нужно ввести такой мораторий на территории России, а также начать процесс изменений в текст данного техрегламента «с учетом интересов российских потребителей, сельхозпроизводителей и производителей пива и солода либо установить особые требования к составу пива (не более 20% несоложеных зернопродуктов)» для России.

Как известно, техрегламент ЕАЭС о безопасности алкогольной продукции начнет действовать 9 января 2021 года.

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