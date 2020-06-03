Официальный курс доллара и евро упал вслед за нефтью

Официальные курсы доллара и евро снизились на фоне дешевеющей нефти, следует из данных Банка России.

Курс доллара, установленный ЦБ на четверг, обрушился на 64,18 коп. и достиг 68,3413 руб. Также курс евро снизился на 15,39 коп. и составил 76,6243 руб.

Стоимость бивалютной корзины уменьшалась на 42,22 коп. — 72,0687 руб.

Цена на нефть Brent подешевела на 1,29%, до $39,06 за баррель, а фьючерсов на нефть WTI — снизилась на 1,55%, $36,24 за баррель.

Узнать подробный курс евро можно на странице «Котировки».

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