«Газпром» обжаловал решение суда о снижении цены газа для Польши

Стало известно, что «Газпром» обжаловал решение Стокгольмского арбитража о снижении цены на газ для Польши. Об этом сообщает РИА «Новости» cо ссылкой на польскую нефтегазовую компанию PGNiG.

Как стало известно, во вторник, 2 июня, правление PGNiG приняло информацию о подаче российской компанией в стокгольмский суд апелляционной инстанции жалобы об отмене решения от 30 марта 2020 года в арбитражном процессе по иску польского энергетического концерна против «Газпрома» «в отношении снижения контрактной цены за газ».

Ранее стало известно, что Стокгольмский арбитражный суд изменил формулу образования цены на покупку Польшей российского газа с 1 января 2014 года, что указывает на наличие разницы, которая должна быть возвращена «Газпромом».

Ямальский контракт, по которому Россия поставляет в Польшу 10 млрд кубометров газа, действует до 2022 года. Польская сторона считает цену на газ по данному контракту завышенной.

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