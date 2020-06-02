Мишустин представил Путину план восстановления экономики после пандемии

Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе онлайн-встречи с президентом Владимиром Путиным представил план по восстановлению экономики страны после пандемии коронавируса.

По словам Мишустина, план содержит более 500 конкретных мероприятий и будет стоить 5 трлн руб. Реализовать его предполагается в течение 2 лет.

Глава правительства рассказал, что план состоит из 3 этапов. На первой стадии необходимо стабилизировать ситуацию и не допустить дальнейшего падения доходов населения. Второй этап предполагает снижение безработицы и рост доходов граждан до уровня 2019 года. На третьем российская экономика должна выйти на стабильный рост.

Из документа следует, что на конец 2021 года безработица в России будет составлять не более 5%.

Президент одобрил план восстановления и заявил о необходимости начать его реализацию в июле. Он также отметил, что реализация правительственного плана должна вестись без пауз, а экономика и занятость получить поддержку для «уверенного восстановления».