«Млековита» опровергла вымогательство со стороны Россельхознадзора

Председатель правления «Млековита» Дариуш Сапиньски официально опроверг информацию о взятках со стороны представителей Россельхознадзора. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российское ведомство.

Сапиньски написал письмо главе Россельхознадзора Сергею Данкверту, в котором официально опроверг информацию о вымогательствах. Он также выразил готовность участвовать в расследовании, чтобы найти источник ложных сведений.

Ранее представитель польской компании «Млековита» заявил о вымогательстве у него $500 тыс. главой Россельхознадзора. Заявитель утверждал, что чиновники требовали взятку за снятие ограничений на поставки продукции «Млековиты» из Польши в Россию.

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