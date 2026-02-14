«Мгла» накрыла Израиль и Палестину

Мощная песчаная буря накрыла Израиль. Об этом сообщает портал Ynet.

По данным источников, большую часть Израиля накрыла «песчаная мгла», которая ухудшила видимость подобно туману. Автомобили на улицах населенных пунктов покрылись слоем песка и пыли.

Песчаную бурю в страну принесли юго-западные ветры из Северной Африки. В минздраве посоветовали жителям с заболеваниями сердца и легких, а также пожилым, беременным женщинам и детям избегать нахождения на открытом воздухе и интенсивных физических нагрузок на улице в это время.

Палестинский метеоролог Лейс аль-Аллами сообщил в соцсети Х, что мощные песчаные бури, сформировавшиеся у северных побережий Ливии и Египта и движущиеся на восток, достигли палестинских территорий.

Как сообщает Anadolu Ajansi песчаная буря, затронувшая сектор Газа, где после двух лет разрушительных атак сохраняется тяжелая гуманитарная ситуация, осложняет и без того непростую жизнь вынужденных переселенцев.

Накануне министерство охраны окружающей среды и минздрав Израиля предупредили об «очень высоком загрязнении воздуха респираторными частицами, возникающими в результате конвекции пыли из Северной Африки», сообщал портал Emess. Ближний Восток наиболее уязвимый перед подобными бурями регион. В такое время в регионе увеличивается число госпитализаций и сердечных приступов, информируют специалисты.

