Россиянам рассказали о правилах рыбалки на льду в конце зимы

Географ Крылов: во время рыбалки на льду в конце зимы не высверливайте много лунок

В конце зимы лед становится тонким из-за оттепелей и резких перепадов давления, рыбалка считается небезопасной в местах, где ширина покрытия не достигла 10 см. Об этом рассказал в разговоре с «Газетой.Ru» заместитель декана по научной работе факультета естественных наук Государственного университета просвещения, географ Петр Крылов.

«Безопасным считается лед толщиной от 10 сантиметров на водоемах с пресной водой и от 15 сантиметров — на водоемах с соленой. Но и это не гарантия: в устьях рек, на течении, у берегов, где бьют ключи или располагаются стоки, у зарослей камыша и возле деревьев лед всегда слабее. А плюсовые температуры три дня подряд делают его еще менее прочным. Оценить прочность льда можно на глаз. Прочный лед — всегда прозрачный, с голубоватым или зеленоватым отливом. Белый — вдвое слабее. А серый, матово-белый лед или лед с желтизной — самый опасный. Такой может проломиться моментального, без единого треска, который позволил бы насторожиться и принять меры», — отметил эксперт.

Он посоветовал россиянам следить за погодой перед рыбалкой – при ухудшении условий остаться на берегу.

«Обходите участки, где лед изменил цвет, стал белым, темным или ноздреватым. Треснувший и пористый лед — уже почти открытая вода. Не ходите на лед в одиночку — рядом обязательно должен быть хотя бы один человек, готовый помочь. Детей одних на лед пускать нельзя: ни на рыбалку, ни на коньках, ни на лыжах. Не собирайтесь группой на одном месте и не сверлите лунки слишком часто — это ослабляет лед. Держитесь друг от друга на расстоянии 5-6 метров. Следите за погодой. В метель, при сильном ветре или резком потеплении лучше остаться на берегу. Прогноз изучайте заранее и взвешивайте риски», — заявил он.

Крылов рассказал, что делать, если провалился под лед во время рыбалки.

«Постарайтесь не паниковать, стабилизировать дыхание. Зовите на помощь. Раскиньте руки, упритесь в края льдины, чтобы не уйти с головой. Тело — горизонтально, грудью навалитесь на край льда. Забросьте одну ногу на лед, потом вторую, помогая поворотом корпуса. Откатитесь или отползите в сторону, откуда пришли, — там лед уже проверен. На берегу сразу снимайте мокрую одежду, отожмите и надевайте снова: влажная ткань создаст парниковый эффект и немного задержит холод», — заключил он.

