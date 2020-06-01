В России более 700 тысяч семей получают выплаты с рождением первенца
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В России в связи с рождением или усыновлением первого ребенка 717 тысяч семей получают ежемесячные выплаты. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании в правительстве, передает RT.
21,3 тысячи семей получили выплаты на третьего и последующих детей в 2020 году.
Она также отметила, что 69,5 тысячам семьям были переданы жилищные сертификаты по программе льготного ипотечного кредитования по ставке 6%.
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