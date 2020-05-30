Частные медклиники получат субсидии для выплат медикам, борющимся с COVID

Частные медицинские клиники в России смогут получить субсидии для выплат медикам, которые работают с пациентами с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте правительства.

Данное постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Отмечается, что изменения в правилах предоставления субсидий связаны с тем, что в ряде субъектов страны частные медорганизации работают с больными коронавирусом наряду с государственными больницами.

Как указано в постановлении, решение о предоставлении таким клиникам средств на стимулирующие выплаты персоналу будут принимать главы регионов.

По состоянию на 30 мая в России выявлено 396 575 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 4 555 летальных исходов, выздоровело 167 469 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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