Самотлорскому месторождению исполнилось 55 лет

Компания «Самотлорнефтегаз», входящая в нефтегазодобывающий комплекс НК «Роснефть», отмечает 55 лет со дня открытия Самотлорского месторождения - одного из самых крупных в мире. В мае 1965 года разведочная скважина Р-1 дала фонтанный приток безводной нефти дебитом 1000 куб м в сутки. С открытия Самотлора началась новая эра освоения Западной Сибири. За 55 лет на Самотлоре добыто 2,8 млрд т. нефти и 377 млрд куб м газа, пробурено более 20 тыс. скважин.

Геологи оценили запасы открытого уникального месторождения почти в 3,5 млрд т. нефти. Спустя всего 4 года, в 1969 году, стартовало промышленное освоение нефтяного гиганта. В 1980 году на месторождении был достигнут пик годовой добычи — 158,9 млн т. Однако, вследствие интенсивной разработки месторождения в советский период качество запасов стало ухудшаться, добыча нефти резко снизилась.

Стабилизация добычи началась с реализации новой программы развития Самотлора, инициированной «Роснефтью». Новым импульсом стали предоставленные НК в конце 2017 года правительством России инвестиционные стимулы. «Роснефти» удалось сократить снижение добычи до 1 % в год.

Годовой объем инвестиций в бурение и строительство сопутствующей инфраструктуры относительно уровня 2017 года вырос на 30%, а количество новых скважин увеличилось на 34% в 2018 году и на 45% в 2019 году.

Принципиально изменилась технология их строительства - сегодня на месторождении практически все скважины являются горизонтальными с применением технологии многостадийного гидроразрыва пласта.

Для эффективной добычи запасов зрелого месторождения на Самотлоре широко используются физико-химические методы повышения нефтеотдачи, мероприятия по управлению заводнением, ведется уплотняющее бурение. Для освоения ранее недоступных краевых зон применяется технология строительства сверхдлинных скважины с протяженностью горизонтального участка 1,5 - 2 тыс.м.

Введенная мера стимулирования разработки Самотлора уже обеспечила положительный эффект для государства в виде дополнительных поступлений в бюджет. С учетом предоставленного вычета положительный денежный поток государства за период 2018-2019 гг. составил более 111 млрд руб.

Символично, что 55-летний юбилей легендарного месторождения практически совпал с другой важной исторической вехой – добычей в Югре 12-миллиардной тонны нефти. Именно Самотлор открыл дорогу большой нефти Среднего Приобья, став мощным импульсом для индустриального развития региона. Вклад месторождения в добычу 12-миллиардной тонны югорской нефти составляет более 20 %.