Правительство выделит регионам на выплаты медикам более 22 млрд рублей

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство страны выделит на доплаты медицинским работникам более 22 млрд рублей. Об этом он сказал на заседании правительства.

«Сегодня в повестке — выделение регионам межбюджетных трансфертов», — цитирует его ТАСС.

Также глава правительства потребовал оперативно нормативную базу по всем инициативам президента Владимира Путина.

Всего на сегодняшний день в 85 регионах страны зафиксировано более 379 тыс. заболевших. С начала вспышки инфекции выздоровели 150 993 пациента, а умерли — 4 142.

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