Путин поддержал предложение утроить минимальное пособие по безработице

Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по ситуации на рынке труда поддержал предложение кабмина утроить размер минимального пособия по безработице — с 1,5 тыс. руб. до 4,5 тыс. руб.

В ходе совещания глава Минтруда Антон Котяков внес предложение на три месяца повысить размер минимального пособия по безработице в 3 раза, до 4,5 тыс. руб.

Срок выплат пособий по безработице решено продлить на 3 месяца — до 1 октября.

Доплаты родителям детей в 3 тыс. руб. распространят на тех, кто потерял работу до 1 марта этого года. А также президент поддержал предложение о выплатах максимальных пособий предпринимателям, чей бизнес закрылся в период пандемии коронавируса.