МСП Банк одобрил 1000 беспроцентных кредитов для сохранения занятости

МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, с момента запуска беспроцентного кредитования одобрил 1000 кредитов для сохранения занятости под 0% годовых субъектам МСП, пострадавшим от распространения коронавируса. Общая сумма финансовой поддержки составила 2,7 млрд рублей и позволила компаниям сохранить рабочие места для 30 тысяч сотрудников. На данный момент в МСП Банк поступило около 2 тысяч обращений от предпринимателей на общую сумму более 5 млрд рублей, заявки находятся в работе.

Кредиты по ставке 0% в МСП Банке могут получить предприниматели, внесенные в реестр субъектов МСП и проработавшие не менее 1 года в отраслях, признанных Правительством РФ наиболее пострадавшими от коронавируса. Срок кредита – до 12 месяцев с погашением всех задолженностей в конце срока, ставка на первые полгода составляет 0% годовых, для дальнейшего срока банк снизил ставку и сейчас она составляет 3,5%.

Для запуска этого продукта ВЭБ.РФ предоставил в пользу МСП Банка поручительство для заёмщиков – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которое обеспечивает 75% от суммы основного долга по кредитному договору. По словам главы ВЭБ.РФ Игоря Шувалова, эта мера поддержки помогла предпринимателям пройти наиболее острую фазу сжатия спроса. В настоящее время ВЭБ.РФ совместно с организациями развития активно работают над пакетом мер, стимулирующих восстановление деловой активности малых и средних предприятий.

«Сейчас работает программа кредитов – фонд оплаты труда под ноль. На сегодняшний момент банками одобрено более 23 тысячи кредитов на сумму 58 миллиардов рублей», - заявил министр экономического развития России Максим Решетников 27 мая в ходе «Правительственного часа» в Госдуме.

Беспроцентный кредит в МСП Банке могут получить как действующие клиенты банка, так и другие субъекты МСП, которые соответствуют требованиям кредитного продукта. При этом для микро- и малых предприятий проверка на соответствие списку пострадавших отраслей ведется как по основному, так и по дополнительным ОКВЭД. Для оформления кредита под 0% в МСП Банке не требуется открытие расчетного счета, средства могут быть переведены на расчетный счет клиента в другом банке. При этом оформить кредит можно дистанционно через систему АИС НГС (smbfin.ru), требуется только усиленная электронная подпись.