Минпромторг: производство масок в РФ выросло за неделю на 63%
Производство медицинских масок в России в период с 15 по 22 мая выросло на 63% и составило 6,5 млн штук в сутки, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Минпромторга РФ.
«За неделю производство масок в РФ выросло на 63%, а защитных костюмов - на 39%», — сообщили в ведомстве.
Также в Минпромторге заявили, что средняя цена в России на медицинскую маску равна 25 руб. Средний объем потребление товара в аптеках и розничных магазинах — 1,7 млн штук в сутки.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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