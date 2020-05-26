Минпромторг: производство масок в РФ выросло за неделю на 63%

Производство медицинских масок в России в период с 15 по 22 мая выросло на 63% и составило 6,5 млн штук в сутки, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Минпромторга РФ.

«За неделю производство масок в РФ выросло на 63%, а защитных костюмов - на 39%», — сообщили в ведомстве.

Также в Минпромторге заявили, что средняя цена в России на медицинскую маску равна 25 руб. Средний объем потребление товара в аптеках и розничных магазинах — 1,7 млн штук в сутки.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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