Пассажиропоток российских авиакомпаний упал на 92% в апреле
Пассажиропоток российских авиакомпаний в апреле текущего года снизился на 92,1% по сравнению с аналогичным показателем за прошлый год, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Росавиации.
При этом объем международных перевозок, осуществляемых российскими авиакомпаниями, сократился на 99,6%, указано в сообщении. Объем внутренних перевозок уменьшился на 87%.
С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Путин заявил о серьезном спаде в сфере авиации на фоне пандемии
— В России оценили сроки восстановления объема авиаперевозок