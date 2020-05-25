Пассажиропоток российских авиакомпаний упал на 92% в апреле

Пассажиропоток российских авиакомпаний в апреле текущего года снизился на 92,1% по сравнению с аналогичным показателем за прошлый год, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Росавиации.

При этом объем международных перевозок, осуществляемых российскими авиакомпаниями, сократился на 99,6%, указано в сообщении. Объем внутренних перевозок уменьшился на 87%.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Путин заявил о серьезном спаде в сфере авиации на фоне пандемии

— В России оценили сроки восстановления объема авиаперевозок