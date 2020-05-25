Сбербанк возглавил рейтинг банков мира по созданию акционерной стоимости

Сбербанк признан лучшим банком в мире по созданию акционерной стоимости за последние 5 лет согласно рейтингу компании BCG.

Кроме того, по этому показателю банк также занял шестое место среди крупнейших по рыночной капитализации компаний мира, а всего же в рейтинг вошли 50 компаний.

Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в понедельник, 25 мая, в «Газету.Ru».

Отмечается, что это уже 22-й рейтинг Value Creators, ежегодно оценивающий ведущие компании мира по совокупной акционерной доходности (TSR) за последние пять лет (в данной ситуации — за период 2015–2019 годы)

Для его составления был проведен анализ более 2 тыс. компаний по всему миру в 33 отраслях.

В сведенный же рейтинг топ-50 вошли 50 крупнейших и самых эффективных с точки зрения формирования акционерной стоимости компаний.