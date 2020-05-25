Бюджет Москвы недополучит до 600 млрд рублей в 2020 году

Бюджет Москвы в текущем году может недополучить 500-600 млрд рублей, заявил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов со ссылкой на предварительные расчеты. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

В случае «жесткой нехватки средств» Москва готова рассмотреть вопрос заимствований, однако на данный момент это не обсуждается, отметил Ефимов.

По словам заместителя мэра, у столицы имеется резерв в 300 млрд рублей в виде остатка с прошлого года. Кроме того, для сокращения расходов допускается приостановка некоторых проектов.

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