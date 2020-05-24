Продажи водки в России выросли почти на 10% за месяц

Розничные продажи водки в апреле 2020 года в России выросли на 9,6% по сравнению с 2019 годом и составили 6,2 млн декалитров, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление Национального союза защиты прав потребителей.

По словам представителей объединения, во время периода всеобщей самоизоляции также вырос спрос на ряд других алкогольных напитков.

Продажа вина в апреле увеличилась на 9%, шампанского — на 3,6%, слабоалкогольных напитков — менее чем на 1%.

Реализация коньяка, напротив, сократилась на 1,6%.

Всего в апреле розничные продажи алкогольной продукции в России возросли на 5,2% и достигли 17,1 млн декалитров.

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