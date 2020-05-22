В ЦБ заявили, что интерес нерезидентов к российским ценным бумагам растет
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Интерес иностранных инвесторов к российским акциям и облигациям восстанавливается, пишет РИА «Новости» со ссылкой на председателя Банка России Эльвиру Набиуллину.
«Восстанавливается интерес к нашим акциям и облигациям иностранных участников. Показатели волатильности валютного курса со своих повышенных уровней приближаются к границе нормальности», — сказала Набиуллина.
По словам главы ЦБ, федеральные облигации опустились до исторического минимума, что может поспособствовать снижению общего уровня процентных ставок в национальной экономике.
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