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Очевидец назвал возможную причину мощного пожара на автобазе под Кемерово

Крыша цеха автобазы под Кемерово могла загореться из-за поврежденной проводки

Пожар в цехе автобазы в городе Таштагол в Кемеровской области мог произойти из-за повреждения электропроводки, сообщил «Газете.Ru» местный житель Сергей. По его словам, недавно крышу цеха перекрывали рабочие.

«Пожар на автобазе уже потушили. Крыша горела. Причина возгорания — ее перекрывали. Может быть, неаккуратно инструментами пользовались, может быть, где-то повредили проводку», — сказал Сергей.

26 мая в Telegram-канале «ДТП Таштагольского района» появились кадры с места происшествия на территории местной автобазы, где видно горящую постройку и поднимающиеся в небо черные клубы дыма. Как рассказали очевидцы, огонь охватил крышу здания.

На месте ЧП работают сотрудники экстренных служб.

Ранее на железнодорожной станции в Московской области загорелась электричка.

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