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Шольц выступил против ударов западным оружием по территории России

Шольц выступил против использования ВСУ западного оружия для ударов по России

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Fabian Sommer/Global Look Press

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц выступил против идеи использования Вооруженными силами Украины (ВСУ) западного оружия для ударов по территории России. Его слова приводит Tagesschau.

Шольц заявил, что пока не видит причин для расширения зоны применения западного оружия в конфликте на Украине. Он напомнил, что существуют «четкие правила поставок немецкого оружия, которые были согласованы с Украиной и работают».

«По крайней мере, это моя позиция», — заявил Шольц.

Канцлер ФРГ также отметил, что целью политики Берлина в отношении Киева является «предотвращение перерастания конфликта в мировую войну».

25 мая Столтенберг призвал союзников по НАТО разрешить Украине атаковать цели на территории России западным оружием. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

До этого 13 американских конгрессменов попросили Пентагон разрешить Украине воспользоваться предоставленным западным оружием для ударов по территории России. Секретарь СНБО Украины Александр Литвиненко считает, что это поможет предотвратить наступление ВС РФ на Харьков. Президент Украины Владимир Зеленский призвал союзников снять запрет, чтобы у Киева появилась возможность поразить российские склады боеприпасов и самолеты.

Ранее в Италии призвали оказывать помощь Украине, но с осторожностью.

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