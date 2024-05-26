проект

>

Россиянам рассказали об опасности щавеля

Гастроэнтеролог Логинов: щавель содержит вредные для почек вещества

close
100%
Николай Хижняк/РИА «Новости»

Щавель богат многими полезными веществами, однако им не следует злоупотреблять людям с заболеваниями почек. Об этом сообщает «Доктор Питер» со ссылкой на гастроэнтеролога клиники «Евроонко» Владимира Логинова.

Щавель полезен для сердечно-сосудистой системы, кожи и зрения. Но из-за содержащихся в нем щавелевой кислоты и оксалатов с этим растением нужно быть осторожным при болезнях почек.

«Оксалаты могут накапливаться в почках и приводить к образованию камней. Не стоит злоупотреблять щавелем пациентам с заболеваниями почек или мочевыводящих путей, а также людям с воспалительными заболеваниями желудочно-кишечного тракта, гастритом или язвенной болезнью, так как щавель может раздражать пищевод и желудок», — объяснил врач.

Следует съедать не более двух порций этой зелени в неделю, предупредил Логинов. Чтобы смягчить негативное влияние оксалатов, щавель можно дополнить богатыми кальцием продуктами.

Ранее была названа рыба, которая закрывает суточную потребность в омега-3.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами