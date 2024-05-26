В Астрахани произошел пожар в нежилом доме

В Астрахани в нежилом доме произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС в Telegram-канале.

Согласно информации ведомства, возгорание случилось по адресу: улица Челюскинцев, дом 29.

«Общая площадь составляет 400 кв. м», — указывается в публикации.

По данным МЧС, пожару присвоен повышенный уровень сложности.

В настоящее время ликвидировать огонь пытаются 46 спасателей и 13 единиц техники, заключается в сообщении.

Незадолго до этого пожар случился в цехе автобазы в городе Таштагол, расположенном в Кемеровской области.

Перед этим в селе Атаманово, которое находится в Красноярском крае, загорелся склад. Площадь пожара составила 1,5 тыс. квадратных метров. В региональном управлении МЧС РФ уточнили, что пламя охватило крышу здания.

Ранее в Подмосковье задержали арендатора дома, где во время пожара пострадали люди.