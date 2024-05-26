Стало известно о планах стран Балтии ввести войска на Украину при прорыве ВС РФ

Страны Балтии заявили о готовности отправить свои войска на Украину в случае серьезного прорыва со стороны ВС РФ, тем самым послав «грозное предупреждение Москве». Об этом пишет Der Spiegel.

В материале отмечается, что Россия может добиться стратегического прорыва на востоке Украины, поскольку Запад помогает Киеву без особого энтузиазма, в связи с чем «ситуация может резко ухудшиться.

«В таком случае страны Балтии и Польша не будут ждать размещения российских войск на их границе, предупредили прибалтийские политики - они сами введут войска на Украину. И это будет означать, что НАТО станет участником войны, — говорится в тексте.

Прибалтийские политики предупредили о таком развитии событий Германию во время конференции Леннарта Мери в Таллине, уточняет Der Spiegel.

До этого 13 американских конгрессменов попросили Пентагон разрешить Украине воспользоваться предоставленным западным оружием для ударов по территории России. Секретарь СНБО Украины Александр Литвиненко считает, что это поможет предотвратить наступление ВС РФ. Владимир Зеленский призвал союзников снять запрет, чтобы у Киева появилась возможность поразить российские склады боеприпасов и самолеты.

Ранее в Совфеде призвали Столтенберга «умерить аппетиты» после слов об ударах по России.