В Черном море заметили американский беспилотник

В Черном море у берегов Сочи зафиксировали американский высотный беспилотник-разведчик RQ-4B Global Hawk. Данные об этом появились в сервисе отслеживания полетов Flightradar24.

Судя по данным сервиса, дрон вылетел с военно-морской базы Сигонелла — базы НАТО, расположенной на острове Сицилия. Сейчас беспилотник облетает территорию побережья Краснодарского края и Крыма.

До этого в Оренбургской области упал беспилотный летательный аппарат. В публикации не уточняется, где именно рухнул дрон, однако утверждается, что инцидент обошелся без серьезных разрушений.

26 мая российское Минобороны сообщило, что за прошедшие сутки средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 41 беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Помимо этого, ВС РФ уничтожили пять произведенных в Соединенных Штатах ракет ATACMS, 32 снаряда РСЗО HIMARS и Vampire, а также одну противокорабельную ракету «Нептун».

Ранее сообщалось, что семь беспилотников ВСУ сбили над Курской областью.