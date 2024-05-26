Стало известно о состоянии сухогруза после столкновения с мостом в Ростове-на-Дону

На корпусе сухогруза «Зеленга», который столкнулся с опорой разводного железнодорожного моста в Ростове-на-Дону, не обнаружили повреждений. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Федерального агентства морского и речного транспорта РФ (Росморречфлот).

При этом судно повредило ходовую рубку. В ведомстве отметили, что судно отвели от опоры моста с помощью буксиров и пришвартовали к причалу городской набережной. В инциденте никто не пострадал.

Универсальный сухогруз врезался в несудоходный пролет моста в Ростове-на-Дону из-за потери управления. Отмечалось, что ж/д пути повреждений не получили, мост функционирует в обычном режиме. На расписание поездов это не повлияло.

По предварительной информации, причиной аварии стала механическая неисправность. Повреждена рубка судна, степень повреждения моста неизвестна. Позже сухогруз отбуксировали. Также отмечается, что в момент столкновения по мосту проезжали велосипедисты.

Ранее в Уссурийске внедорожник упал с моста после наезда на пешехода.