В ВСУ признали, что мобилизованные украинцы отказываются воевать

Насильно мобилизованные украинцы, попадая на фронт, отказываются воевать. Об этом сообщил майор Вооруженных сил Украины Сергей Алимов в интервью изданию «Страна».

«Люди из бусиков ТЦК приходят к нам в окоп, и что с ними делать? Он говорит: «Я не пойду». Сейчас в учебных центрах они стоят и тоже говорят — «Я не пойду», — заявил он.

По его словам, военнослужащие уже стараются не ходить в форме по Киеву, чтоб их не приняли за военкомов.

26 мая сотрудник районного ТЦК в городе Львове Владимир Гренюх заявил, что лишь 2% из всех украинских граждан, получивших повестки, приходят в территориальные центры комплектования.

В этот же день сообщалось, что военкоматы в нескольких регионах Украины стали подкупать пенсионеров, чтобы те рассказывали об уклонистах от мобилизации.

Американский телеканал CNN сообщал, что гражданам Украины предоставляют недостаточно информации о ходе мобилизации на территории страны.

Ранее на Украине освободили 350 заключенных для пополнения ВСУ.