Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ВСУ признали, что мобилизованные украинцы отказываются воевать

Майор ВСУ Алимов заявил, что мобилизованные украинцы отказываются воевать

close
100%
Shutterstock/Mehaniq

Насильно мобилизованные украинцы, попадая на фронт, отказываются воевать. Об этом сообщил майор Вооруженных сил Украины Сергей Алимов в интервью изданию «Страна».

«Люди из бусиков ТЦК приходят к нам в окоп, и что с ними делать? Он говорит: «Я не пойду». Сейчас в учебных центрах они стоят и тоже говорят — «Я не пойду», — заявил он.

По его словам, военнослужащие уже стараются не ходить в форме по Киеву, чтоб их не приняли за военкомов.

26 мая сотрудник районного ТЦК в городе Львове Владимир Гренюх заявил, что лишь 2% из всех украинских граждан, получивших повестки, приходят в территориальные центры комплектования.

В этот же день сообщалось, что военкоматы в нескольких регионах Украины стали подкупать пенсионеров, чтобы те рассказывали об уклонистах от мобилизации.

Американский телеканал CNN сообщал, что гражданам Украины предоставляют недостаточно информации о ходе мобилизации на территории страны.

Ранее на Украине освободили 350 заключенных для пополнения ВСУ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами