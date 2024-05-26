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Врач рассказал о рыбе, которая может быть опасна для здоровья

Гастроэнтеролог Садыков: масляная рыба может быть опасна для здоровья

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Употребление масляной рыбы может повлиять на работу антикоагулянтов (разжижителей крови). Об этом сообщает «Доктор Питер» со ссылкой на врача-гастроэнтеролога Рустема Садыкова.

Масляная рыба содержит соединение, которое может влиять на свертываемость крови, поэтому люди, принимающие антикоагулянты, должны проконсультироваться с врачом, прежде чем употреблять этот вид рыбы.

Беременным и кормящим не стоит употреблять масляную рыбу, так как она может содержать много ртути. У людей с заболеваниями ЖКТ этот продукт способен вызвать дискомфорт, вздутие, диарею. Также масляной рыбы нужно избегать людям с аллергией.

Врач добавил, что следует съедать не более 100 граммов масляной рыбы в неделю.

Из-за содержащегося в масляной рыбе гемпилотоксина ее запретили или рекомендовали не продавать в США, Японии, Италии и других странах, сообщает sravni.ru.

Ранее была названа рыба, которая закрывает суточную потребность в омега-3.

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