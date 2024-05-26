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Айза объяснила, почему стала медленнее стареть

Блогерша Айза рассказал, что стала медленнее стареть из-за полноценного сна

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aizalovesam/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай заявила в Telegram-канале, что нашла ответ, почему стала медленнее стареть.

Айза призналась, что стала замечать за собой меньше признаков старения после того, как начала дольше спать. Блогерша призналась, что во время жизни в Москве позволяла себе спать по три-четыре часа в день. Сейчас она полноценно спит по восемь-девять часов.

11 апреля Айза прилетела в Москву. Она вернулась в Россию вместе с сыновьями впервые за год. С марта 2023 года она проживала на Бали.

Айза рассказывала, что не возвращается в Россию из-за строительства дома на Бали. Блогерша призналась, что не может сейчас «бросить» стройку, так как это ее вложение в будущее. Айза планирует сдавать помещение в аренду. По словам звезды, она сама займется поиском арендаторов. В октябре бизнесвумен опровергла слухи о том, что продала свою московскую квартиру.

Айза стала известна после брака с рэпером Алексеем Долматовым (Гуфом). В их союзе родился сын Сэм. По словам блогерши, причиной их расставания стало отсутствие любви в их отношениях, а также наркотическая зависимость певца. Айза также воспитывает сына Элвиса от второго брака с бизнесменом Дмитрием Анохиным.

Ранее Айза назвала секрет красоты и стройности.

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