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Премьер Словакии пройдет контрольное обследование после покушения

Премьер Словакии Фицо пройдет контрольное медицинское обследование в понедельник

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Petr David Josek/AP

Премьер-министру Словакии Роберту Фицо 27 мая проведут контрольное медицинское обследование. Об этом сообщили РИА Новости представители больницы, где чиновник проходит лечение после покушения.

По словам источника, состояние здоровья премьера отвечает прогнозам медицинского консилиума.

Накануне врачи сообщали, что Роберт Фицо после покушения идет на поправку и чувствует себя лучше. Вице-премьер Словакии, глава минобороны Роберт Калиняк отмечал, что Фицо прошел критическую стадию борьбы за жизнь и врачи дали положительный прогноз его выздоровления.

Покушение на Фицо произошло 15 мая. Премьер общался со своими сторонниками на улице после заседания кабмина. 71-летний писатель Юрай Цинтула пять раз выстрелил в политика из пистолета и был задержан. Премьер-министр был ранен в грудь, бедро и живот, его на вертолете доставили в один из госпиталей в Братиславе.

Цинтула является сторонником оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» и неоднократно критиковал Фицо за его политику.

23 мая в Словакии раскрыли детали подготовки покушения на Фицо. Юрай Цинтула, стрелявший в премьер-министра, спланировал преступление за два дня до покушения и на допросе заявил, что намеревался только причинить ущерб здоровью Фицо, чтобы он не смог занимать свой пост.

Ранее в СВР назвали покушение на премьера Словакии Фицо политическим террором.

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Покушение на премьера Словакии
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