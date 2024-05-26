В Белгородской и Брянской областях уничтожены три беспилотника

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территориями Белгородской и Брянской областей. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны России в Telegram-канале.

Согласно информации ведомства, 26 мая около 14:10 по московскому времени была пресечена теракта c использованием дрона самолетного типа по объектам на территории РФ.

«Средствами ПВО один украинский БПЛА нейтрализован в небе над Белгородской областью», — отмечается в сводке.

По данным Минобороны, также сбиты два беспилотника над Брянской областью.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в Шебекино ВСУ атаковали с помощью FPV-дрона грузовой автомобиль. В результате взрыва водитель не пострадал, однако транспортное средство получило повреждения.

Кроме того, сообщалось о падении беспилотника в Оренбургской области.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.