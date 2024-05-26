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Погребняк рассказала о реакции детей на жениха

Модель Погребняк заявила, что дети спокойно отреагировали на ее жениха

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Модель и блогерша Мария Погребняк призналась в Telegram-канале, что ее сыновья спокойно отнеслись к новому возлюбленному.

Погребняк объяснила, что ее жених не стал тяжелым испытанием для детей, так как она достаточно открыта перед ними. По словам модели, сыновья знают, что не будут обделены вниманием, если их мать выйдет замуж. Также блогерша не ограничивает детей в общении с их отцом, футболистом Павлом Погребняком.

«Я никогда не позволяю им усомниться, что их папа лучший, что он также сильно их любит. Значит, они понимают, что мой мужчина не претендует на место их отца», — рассказала модель.

20 мая Погребняк рассекретила свою помолвку с бизнесменом Игорем Головинским. Возлюбленный сделал предложение модели в Лужниках у набережной.
Впервые Погребняк и Головинского заметили вместе на дне рождения блогера Алины Акиловой. В сети появились кадры с влюбленными, где они целовались и держали друг друга за руки.

Погребняк воспитывает троих сыновей — Артема, Павла и Алексея — от бывшего мужа, футболиста Павла Погребняка. В сентябре 2023 года Мария развелась с футболистом Павлом. Они были в браке восемь лет.

Ранее была названа стоимость обручального кольца Погребняк.

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