Вратарь «Динамо» одним словом описал упущенное чемпионство

Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин в интервью Metaratings после матча 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) заявил, что опустошен из-за того, что его команда не стала первой по итогам чемпионата.

«В данный момент никакого удовлетворения от сезона нет. Надо немножко времени, чтобы осознать. Мы не выполнили задачу на сезон, но при этом были максимально близки к победе. К сожалению, мы этой возможностью не воспользовались. Полное опустошение», — заявил Шунин.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «Краснодара». У «быков» и «Динамо» равное количество очков — 56. По личным встречам «Краснодар» оказался выше, поскольку одержал две победы над соперником. Соответственно, краснодарская команда стала второй, «Динамо» завоевало бронзовые медали РПЛ. Примечательно, что для победы столичному клубу было достаточно сыграть вничью.

Чемпионом России в шестой раз подряд стал петербургский «Зенит», который в заключительном туре обыграл «Ростов» со счетом 2:1. Подопечные Сергея Семака всего на балл опередили своих преследователей.

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